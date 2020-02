مرتضى منصور يعتزم فسخ تعاقد المهاجم المغربي بوطيب

مرتضى منصور يفاجئ المهاجم المغربي بوطيب بقرار “صادم” [دنيا الوطن]

أعلن رئيس نادي الزمالك المصري،مرتضى منصور ايوم الثلاثاء عن قرار بخصوص مهاجمه المغربي خالد بوطيب.

وقرر الزمالك فسخ عقد الدولي المغربي بسبب غيابه عن التدريبات ورفضه الخضوع للكشف الطبي.

ويرتبط بوطيب (32 عاما) مع الزمالك، بعقد مدته ثلاثة مواسم ونصف الموسم بدءا من كانون الثاني/ يناير 2019 قادما من ملطية سبور التركي حتى موسم 2021-2022 بقيمة 4,5 ملايين دولار أمريكي.

وقال منصور في مؤتمر صحفي إن النادي “خاطب بوطيب أكثر من مرة للخضوع لكشف طبي لمعرفة إذا كان بحاجة لجراحة لكنه لم يجب على رسائلنا أو يحضر إلى النادي، ما أدى إلى فسخ التعاقد”.

وأضاف رئيس الزمالك أن عقد اللاعب ينص على الفسخ في حالة عدم التزامه بالتدريبات، وكان اللاعب قد تقدم بمذكرة رسمية إلى لجنة شؤون اللاعبين الثلاثاء، للتأكيد على عدم حصوله على مستحقاته لدى الزمالك منذ ثلاثة أشهر.

ومن المرتقب حسب تقارير صحفية مصرية أن يتحرك بوطيب للتصعيد ضد الزمالك خلال الأيام المقبلة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

