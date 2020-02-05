ديمبيلي يغيب عن برشلونة لنهاية الموسم

أعلن برشلونة في بيان رسمي تفاصيل إصابة الفرنسي عثمان ديمبيلي خلال تدريبات الفريق الاثنين الماضي والتي ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم .

وذكر النادي الكاتالوني أن ديمبيلي يعاني من تمزق كامل في أوتار فخذه الأيمن ما يستلزم الراحة والعودة لفترة العلاج في مدة لا تقل عن أربعة أشهر ما يعني انتهاء الموسم بالكامل للاعب الفرنسي.

وكان ديمبيلي قد تعرض للإصابة في أكثر من مناسبة هذا الموسم وكان يستعد للعودة من الإصابة الأخيرة التي غيبته لأكثر من شهرين بعد الإصابة أمام بروسيا دورتموند، وسيكون الفريق الكاتالوني في أزمة بسبب العديد من الإصابات حيث سيفقد خدمات لويس سواريز حتى نهاية الموسم.

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