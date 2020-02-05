اليوم.. ليبيا تلتقي مصر في نصف نهائي أفريقيا للصالات

طرابلس-العنوان

يلتقي منتخب ليبيا، اليوم الأربعاء، نظيره المصري في الدور النصف نهائي ضمن منافسات بطولة أفريقيا لكرة القدم داخل الصالات التي تحتضنها مدينة العيون المغربية.

وتنطلق المباراة على تمام الساعة السادسة والنصف بالتوقيت المحلي.

يشار إلى أن ليبيا تأهلت ثاني المجموعة الأولى بـ3 نقاط بفوز على غينيا الإستوائية (3 / 1) وخسارة أمام المغرب (0 /3)، في حين منتخب مصر تأهل أول المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة 9 نقاط من 3 مباريات بالفوز على غينيا (9 / 0) وعلى أنغولا (3 / 0) وعلى موزمبيق (3 / 2).

وتجمع المباراة الثانية من نفس الدور المغرب وأنغولا، منتخب المغرب تأهل أول المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة 6 نقاط من مباراتين بالفوز على ليبيا (3 / 0) وعلى غينيا الاستوائية (8 / 1) وأنغولا ثاني المجموعة الثانية بـ6 نقاط بالفوز على غينيا وموزنبيق (7 /4) والخسارة أمام مصر (0 / 3).

والفائزان من مباراتي اليوم سيلتقيان الجمعة لتحديد المنتخب المتوج بكأس البطولة والخاسران يلتقيان لتحديد الترتيب الثالث.

يشار إلى أن أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى سيمثلون أفريقيا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات التي تستضيفها لتوانيا العام الجاري.