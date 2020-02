الفحوصات ديمبيلي أظهرت اصابته بتمزق عضلي كامل في الفخذ الأيمن [انترنت]

كشف برشلونة الإسباني أن مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي تعرض لإصابة خطيرة في فخذه الأيمن، وذلك قبل أربعة أشهر من كاس أوروبا 2020.

وقال النادي الكاتالوني، في بيان،إن “الفحوصات التي خضع لها الثلاثاء عثمان ديمبيلي أظهرت اصابته بتمزق عضلي كامل في الفخذ الأيمن”.

وكان ديمبيلي اضطر إلى مغادرة تدريبات فريقه الاثنين، علما بأنه عاد للتو من إصابة في العضلة الخلفية أبعدته منذ 27 نوفمبر الماضي.

وعانى اللاعب، البالغ من العمر 22 عاما، سلسلة من الإصابات منذ انتقاله إلى كامب نو قادما من بوروسيا دورتموند الألماني عام 2017، ولم يشارك هذا الموسم إلا في تسع مباريات وسجل هدفا واحدا.

وبات الشك يحوم حول مشاركة المهاجم مع فرنسا بطلة العالم في كأس أوروبا الصيف المقبل، لأن هذا النوع من الإصابة غالبا ما يحتاج إلى عملية جراحية وابتعاده فترة طويلة عن الملاعب.

The post برشلونة.. تعرض ديمبيلي لـ«تمزق عضلي كامل» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا