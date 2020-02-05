لاتسيو يسعى للارتقاء لوصافة الدوري الإيطالي

سيكون لاتسيو أمام فرصة ذهبية ليحل في المركز الثاني في الدوري الإيطالي عندما يخوض مواجهته المؤجلة ضمن الجولة الـ17 أمام ضيفه هيلاس فيرونا.

ويقدم فريق العاصمة الإيطالية أفضل عروضه هذا الموسم بتألق مدربه سيموني إنزاغي ومهاجمه تشيرو إيموبيلي متصدر هدافي الدوري بـ 25 هدفا في 21 مباراة في إنجاز لم يتحقق منذ عام 1959، وفي حال تحقيق الفوز على هيلاس فيرونا فسينفرد لاتسيو بالمركز الثاني متقدما على إنتر ميلانو بنقطة واحدة ومتأخرا على يوفنتوس المتصدر بنقطتين.

وكان لاتسيو قد اكتسح ضيفه سبال بــ5 أهداف مقابل هدف ليعود للانتصارات بعد التعادل في ديربي العاصمة أمام غريمه روما بهدف لمثله بعد 11 انتصارا على التوالي في رقم تاريخي للفريق.

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