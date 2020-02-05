يوفنتوس يؤكد إصابة بيرنارديسكي

أعلن يوفنتوس إصابة جناحه الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي وغيابه عن الفريق أمام هيلاس فيرونا ضمن الأسبوع 23 من الدوري الإيطالي.

وبحسب بيان السيدة العجوز فإن بيرنارديسكي خضع لفحوصات دقيقة بالرنين المغناطيسي عقب التدريبات الأخيرة للفريق حيث تبينت معاناته من إجهاد عضلي في ساقه اليمنى، وسيتم تقييم حالته من قبل الطاقم الطبي ومتابعته بشكل يومي.

وأشار البيان إلى أن بيرنارديسكي لن يكون في قائمة الفريق خلال المباراة المقبلة والتي سيخوضها البيانكونيري خارج ملعبه أمام هيلاس فيرونا بداية الأسبوع المقبل، وشارك بيرنارديسكي في 21 مباراة في كل البطولات هذا الموسم وسجل هدفا وحيدا.

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