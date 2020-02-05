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يوفنتوس يؤكد إصابة بيرنارديسكي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن يوفنتوس إصابة جناحه الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي وغيابه عن الفريق أمام هيلاس فيرونا ضمن الأسبوع 23 من الدوري الإيطالي.

وبحسب بيان السيدة العجوز فإن بيرنارديسكي خضع لفحوصات دقيقة بالرنين المغناطيسي عقب التدريبات الأخيرة للفريق حيث تبينت معاناته من إجهاد عضلي في ساقه اليمنى، وسيتم تقييم حالته من قبل الطاقم الطبي ومتابعته بشكل يومي.

وأشار البيان إلى أن بيرنارديسكي لن يكون في قائمة الفريق خلال المباراة المقبلة والتي سيخوضها البيانكونيري خارج ملعبه أمام هيلاس فيرونا بداية الأسبوع المقبل، وشارك بيرنارديسكي في 21 مباراة في كل البطولات هذا الموسم وسجل هدفا وحيدا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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