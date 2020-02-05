اخبار الرياضة

احتفاء بالحكام الدوليين في بنغازي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظم الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي احتفالية بمسرح الطفل بالتعاون مع لجنة الحكام الفرعية تم من خلالها تكريم حكام مدينة بنغازي المتحصلين على الشارة الدولية .

وتم خلال الحفل تكريم الحكم الدولي محمد الشحومي والحكم الدولي عبد الباسط شهوب، والمساعد الدولي صلاح الحاسي والحكمين الدوليين في كرة القدم الشاطئية عماد خريش ويحيى الوحيشي والحكم الدولي لكرة القدم داخل الصالات محمد العفاس.

وشهدت الاحتفالية حضورا من أبرز الشخصيات وعلى رأسها عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة يونس الكزة ورئيس وأعضاء الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي ولجنة التحكيم الفرعية ورؤساء عدد من الأندية بالإضافة إلى عدد من حكام كرة القدم في المنطقة الشرقية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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