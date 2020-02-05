احتفاء بالحكام الدوليين في بنغازي

نظم الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي احتفالية بمسرح الطفل بالتعاون مع لجنة الحكام الفرعية تم من خلالها تكريم حكام مدينة بنغازي المتحصلين على الشارة الدولية .

وتم خلال الحفل تكريم الحكم الدولي محمد الشحومي والحكم الدولي عبد الباسط شهوب، والمساعد الدولي صلاح الحاسي والحكمين الدوليين في كرة القدم الشاطئية عماد خريش ويحيى الوحيشي والحكم الدولي لكرة القدم داخل الصالات محمد العفاس.

وشهدت الاحتفالية حضورا من أبرز الشخصيات وعلى رأسها عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة يونس الكزة ورئيس وأعضاء الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي ولجنة التحكيم الفرعية ورؤساء عدد من الأندية بالإضافة إلى عدد من حكام كرة القدم في المنطقة الشرقية.

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