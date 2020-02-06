مجلس شباب ليبيا يعقد اجتماعا موسعا بحضور رئيس هيئة الشّباب والرّياضة

بنغازي 06 فبراير 2020 (وال)- عقد مجلس شباب ليبيا، مساء الأمس الثلاثاء، اجتماعه الأول، بمقر هيئة الشباب والرياضة بالحكومة الليبية، في مدينة بنغازي للتنسيق حول الصالح العام.

وضمّ الاجتماع، رئيس هيئة الشباب والرياضة الأستاذ “سالم بوزريدة”، ورئيس قسم الشّؤون الإداريّة بالهيئة، و كان ذلك بحضور رئيس المجالس الشبابية لليبيا الأستاذ “عبدالله عويدان”، وعدد من رؤساء المجالس من جميع أنحاء ليبيا .

وفي تصريح_ لوكالة الأنباء الليبية_ قال منسق المنطقة الشرقية لمجلس شباب ليبيا عطية اهليل الجملي إن الاجتماع تمحور حول كيفية تنظيم هيكل الشباب داخل الهيئة، ودعم الملتقيات والمؤتمرات الشبابية داخل المدن المحررة من أجل توحيد أبناء الوطن الواحد.(وال_بنغازي) م ف/ف و

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