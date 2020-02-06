مواجهات مثيرة في ربع نهائي أبطال أفريقيا

تقرير 218

كشفت قرعة القاهرة مساء أمس عن المواجهات المرتقبة للدور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا ولأول مرة منذ سنوات يشهد دور الثمانية مشاركة ثمانية أندية سبق لها التتويج باللقب .

بطل آخر نسختين الترجي التونسي الذي ينشط فيه لاعبنا الدولي حمدو الهوني وضعته القرعة في مواجهة الزمالك المصري في مشهد مكرر للقاء السوبر الافريقي الذي سيجمع الفريقين يوم الرابع عشر من فبراير الجاري.

أما فريق مدافعنا الدولي سند الورفلي الرجاء البيضاوي فسيكون في مواجهة مباشرة مع تي بي مازيمبي حيث سيواجه الفائز من هذا اللقاء الفائز من مباراة الترجي والزمالك في النصف النهائي مما يعني أن المواجهة بين الهوني والورفلي من الوارد أن تتكرر في مربع الكبار .

قرعة الربع النهائي أسفرت عن مواجهة عربية أخرى بين النجم الساحلي والوداد المغربي حيث سيواجه الفائز منها المتأهل من مواجهة الأهلي المصري وصن داونز الجنوب الافريقي وسيحاول الأهلي القاهري هذه المرة الثأر من صن داونز بعد خسارته المذلة أمامه العام الماضي في الدور الربع نهائي بخماسية نظيفة.

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