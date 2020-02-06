ميرانديس يُفاجئ الجميع.. ويطيح بأندية الليغا

ربما لم يسمع عشاق كرة القدم باسم “ميرانديس” من قبل، لكنه بات اليوم محط متابعة الجماهير الرياضية خاصة بعد أن أطاح بثلاثة أندية تنشط في اللاليغا خارج كأس ملك إسبانيا.

واستطاع ميرانديس الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني تجاوز سيلتا فيغو العنيد في الدور الاثنين والثلاثين بعدما فاز عليه بنتيجة هدفين لهدف، ليصطدم في الدور الذي يليه بأشبيلية أحد أبرز الأندية الإسبانية لكن رجال المدرب كارلوس سانشيز كانت رغبتهم أكبر لبلوغ دور الثمانية وهذا ماحدث بعد أن تجاوزوا إشبيلية بثلاثة أهداف لهدف في مباراة شهدت سيطرة تامة لأبناء مدينة ميراندا دي ابرو.

ووضعت القرعة ميراندس في مواجهة فياريال في الدور الربع النهائي وحتى أبرز المتفائلين لم يكن يتوقع عبور فريق الدرجة الثانية هذه المرة لكن رفاق ماتيوس اياس كان لهم رأي آخر بعد أن استطاعوا بلوغ المربع الذهبي بفوزهم على فيا ريال بأربعة أهداف لهدفين.

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