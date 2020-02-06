تجمع فئة “الرديف” يُعيد الحياة للمدينة الرياضية ببنغازي

أعاد تواجد اللاعبين من فئة الرديف الحياة للمدينة الرياضية بنغازي حيث تجمع اللاعبون مواليد 1998 و1999 و2000 وذلك ضمن خطة الاتحاد الفرعي بنغازي للاهتمام بفئة الرديف خاصة في ظل الركود والإهمال الذي تشهده رياضتنا المحلية الذي أدى إلى توقف المسابقات.

ويشرف على التدريبات المدرب الوطني صالح رحيل ومساعده سالم الجلالي بعد تعيينهم من قبل الاتحاد الفرعي بنغازي للإشراف على اللاعبين ولاختيار عناصر منتخب بنغازي الذين سيكونون محل متابعة لمدرب المنتخب الوطني.

ومايزال الاتحاد الفرعي بنغازي يحاول جاهدا خلق التوزان بين إقامة المسابقات والمعسكرات وبين إيجاد الحلول لمشاكل رياضتنا المحلية فالاهتمام بالفئات السنية اليوم هو خير طريقة لبناء مستقبل أفضل للكرة الليبية.

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