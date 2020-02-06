” قرعة الكونفدرالية الأفريقية ” تضع ممثل ليبيا النصر في مواجهة مغربية

القاهرة 06 فبراير 2020 (وال)- سحبت يوم الأمس الأربعاء، قرعة دور الثمانية من كأس الكونفدرالية الإفريقية، بمقر الاتحاد الإفريقي “الكاف”، بالعاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة ثمان فرق منها خمس فرق عربية.

ويمثل ليبيا في هذه القرعة فريق النصر، الذي تمكن من التأهل ثانيا خلف فريق حوريا كوناكري الغيني، بعد أن حصد ثمان نقاط جعلته ضمن فرق دور الثمانية.

وأسفرت هذه القرعة الأفريقية عن مواجهات عربية قوية، وفيها سيلاقي ممثل ليبيا النصر فريق، حسنية أكادير المغربي، فيما سيواجه فريق المصري البورسعيدي فريق نهضة بركان المغربي.

ممثل مصري الثاني فريق بيراميدز، سيلتقي فريق زاناكو الزامبي، بينما فريق أنييمبا النيجيري سيقابل فريق حوريا كوناكري الغيني.

وفي حالة تأهل ممثل ليبيا النصر، سيواجه المتأهل من لقاء فريقي نهضة بركان المغربي والمصري البورسعيدي المصري.

يذكر أن لقاء الذهاب للدور الثمانية من الكونفدرالية الأفريقية سيكون في الأول من شهر مارس المقبل، بينما سيقام لقاء الإياب في الثامن من نفس الشهر.

هذا وقد تقرر أن تكون مباريات الذهاب والإياب للدور النصف نهائي من الكأس الكونفدرالية يومي الثالث والعاشر من شهر مايو المقبل، فيما ستكون المباراة النهائية للبطولة في الرابع والعشرين من شهر مايو المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق الزمالك المصري، قد توج بلقب آخر نسخة للبطولة، بعد تفوقه على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح.

وجاءت مباريات دور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، كالتالي:

الزمالك × الترجي التونسي

الأهلي × صن داونز الجنوب أفريقي

الوداد المغربي × النجم الساحلي التونسي

الرجاء المغربي × مازيمبي الكونغولي. (وال_القاهرة) س أ / ف و

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