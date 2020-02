الفرق التأهلة لدورى أبطال أفريقيا لكرة القدم [انترنت]

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي جرى سحبها يوم أمس الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة، عن مواجهتين عربيتين “ناريتين”.

فقد أوقعت القرعة الزمالك المصري في مواجهة حامل اللقب الترجي الرياضي التونسي، ونادي الوداد البيضاوي المغربي في مواجهة الفريق التونسي الآخر النجم الساحلي.

وفي ما يلي نتيجة القرعة كاملة:

– الأهلي (مصر) – ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا)

– الرجاء البيضاوي (المغرب) – مازيمبي (الكونغو)

– الزمالك (مصر) – الترجي الرياضي (تونس)

– الوداد البيضاوي (المغرب) – النجم الساحلي (تونس).

الدور قبل النهائي:

وسيكون الفائز من مواجهة الأهلي وصن داونز على موعد مع الفائز من مواجهة الوداد والنجم الساحلي، في الدور نصف النهائي لدوري أبطال القارة السمراء، وسيلعب الفائز من مواجهة الرجاء ومازيمبي مع الفائز في مواجهة الزمالك والترجي.

وقبل سحب القرعة تم توزيع الأندية الثمانية على مستويين، تضمن الأول الأندية التي تصدرت مجموعاتها في دور المجموعات، وهي: مازيمبي، النجم الساحلي، صن داونز، والترجي.

بينما ضم المستوى الثاني الفرق الحاصلة على مركز الوصافة في مجموعاتها، وهي: الزمالك، الأهلي، الوداد، والرجاء.

وستقام مباريات الذهاب على ملاعب أندية المستوى الثاني في 28 أو 29 فبراير، فيما ستجرى مواجهات الإياب على ملاعب أندية المستوى الأول في 6 أو 7 مارس المقبل.

وهذه المرة الأولى التي تضم فيها الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال 8 أندية سبق لها التتويج بالبطولة، وهو ما ينذر بمزيد من الإثارة خلال المواجهات المقبلة.

ويحمل الأهلي المصري الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 8 ألقاب، ويتفوق بفارق ثلاثة ألقاب على أقرب مطارديه، منافسه التقليدي الزمالك، وفريق مازيمبي، اللذان يتقاسمان المركزين الثاني والثالث برصيد 5 ألقاب لكل منهما.

ويحتل الترجي بطل النسختين الماضيتين المركز الثالث برصيد 4 ألقاب، ومن ثم الرجاء في المرتبة الرابعة برصيد 3 ألقاب، والوداد في المركز الخامس بلقبين، بينما فاز كل من النجم الساحلي، وصن داونز باللقب مرة واحدة.

The post قرعة دوري أبطال إفريقيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا