فيرونا يحرم لاتسيو من الوصافة

في الوقت الذي كان جمهور الأولمبيكو ينتظر من نسور العاصمة الانقضاض على هيلاس فيرونا واقتناص الوصافة من إنتر ميلانو، كان للضيوف رأي آخر، ولم يكونوا خفاف الظل، فهاجموا بكل قواهم، وكادوا أن يفتتحوا النتيجة بمناسبتين في نفس الهجمة لولا ردة الفعل السريعة للحارس ستراكوشا.

وعلى الضفة الأخرى كثفت نسور لاتسيو من طلعاتها الهجومية وظلت تحوم حول الشباك الصفراء في محاولة لتمزيقها عن طريق هداف الفريق والدوري تشيرو إيموبيلي تارة، وعن طريق لويس ألبيرتو في الشوط الأول تارات أخرى، وحتى في الشوط الثاني بعدة محاولات جريئة منه، كادت أن تكون أهدافا ذات قيمة عالية، وطراز رفيع، لو أن الحظ حالفه قليلا، لكن الكرة تأبى الخضوع لإرادته وإطاعته.

ورفضت الكرة إطاعة أي لاعب من الفريقين، لتستمر المحاولات دون جدوى، وتنتهي المباراة بتعادل سلبي ظهرت معه خيبة الأمل للمدرب سيميوني إنزاغي ولاعبيه من جهة، وفرحة الضيوف ومدربهم يوريتش من جهة أخرى، على الرغم من أن التعادل لم يخدم مصلحة الناديين، فلاتسيو بقي ثالثا برصيد خمسين نقطة خلف الإنتر بنقطة وحيدة، وهيلاس فيرونا بقي تاسعا برصيد إحدى وثلاثين نقطة، خلف الميلان أيضا بنقطة وحيدة.

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