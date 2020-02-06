اخبار الرياضة

توتنهام يتجاوز ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

تم النشر منذُ 9 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجح توتنهام بتجاوز ساوثهامبتون في المباراة التي استضافها ستاد توتنهام لحساب الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي .

وكان السبيرز قد تقدم أولا في النتيجة منذ الدقيقة الثانية عشرة عن طريق هدف بالخطأ من مدافع ساوثهامبتون جاك ستيفنس في مرمى فريقه، إلا أن شين لونغ تدارك الموقف، وعدل النتيجة للضيوف في الدقيقة الرابعة والثلاثين، قبل أن يضيف لهم داني إنغز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والسبعين، وبعد ست دقائق عدل البرازيلي لوكاس مورا الكفة لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة السابعة والثمانين حسم الكوري سون النتيجة بالهدف الثالث من ضربة جزاء لتوتنهام، ليضرب موعدا في الدور القادم من المسابقة مع نوريتش سيتي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك