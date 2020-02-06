توتنهام يتجاوز ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

نجح توتنهام بتجاوز ساوثهامبتون في المباراة التي استضافها ستاد توتنهام لحساب الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي .

وكان السبيرز قد تقدم أولا في النتيجة منذ الدقيقة الثانية عشرة عن طريق هدف بالخطأ من مدافع ساوثهامبتون جاك ستيفنس في مرمى فريقه، إلا أن شين لونغ تدارك الموقف، وعدل النتيجة للضيوف في الدقيقة الرابعة والثلاثين، قبل أن يضيف لهم داني إنغز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والسبعين، وبعد ست دقائق عدل البرازيلي لوكاس مورا الكفة لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة السابعة والثمانين حسم الكوري سون النتيجة بالهدف الثالث من ضربة جزاء لتوتنهام، ليضرب موعدا في الدور القادم من المسابقة مع نوريتش سيتي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية