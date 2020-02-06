بايرن ميونخ يعبر إلى ربع نهائي الكأس من بوابة هوفنهايم

تمكن بايرن ميونخ من خطف ورقة التأهل إلى ربع نهائي الكأس على حساب هوفنهايم بعد فوزه عليه بأربعة أهداف لثلاثة في ملعب أليانز أرينا

وقد افتتح جيروم بواتينغ لاعب البايرن النتيجة بهدف للضيوف في مرمى فريقه بالخطأ عند الدقيقة الثامنة، ولم تمض سوى خمس دقائق حتى أعاد بنيامين هوبنه الهدية للفريق البافاري أيضا بهدف عكسي في مرمى فريقه.

وبعدها بسبع دقائق تقدم أصحاب الأرض بهدف ثان لتوماس مولر، قبل أن يضيف الهداف البولندي روبيرت ليفاندوفسكي ثنائيته لعملاق بافاريا في الدقيقتين السادسة والثلاثين، والثمانين، ثم سجل مؤنس دبور ثنائية لفريق هوفنهايم لم تقدم أو تؤخر شيئا، ليضمن بطل النسخة الماضية بايرن ميونخ وجوده في مربع الثمانية من كأس ألمانيا

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