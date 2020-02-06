اخبار الرياضة

بايرن ميونخ يعبر إلى ربع نهائي الكأس من بوابة هوفنهايم

تم النشر منذُ 9 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن بايرن ميونخ من خطف ورقة التأهل إلى ربع نهائي الكأس على حساب هوفنهايم بعد فوزه عليه بأربعة أهداف لثلاثة في ملعب أليانز أرينا

وقد افتتح جيروم بواتينغ لاعب البايرن النتيجة بهدف للضيوف في مرمى فريقه بالخطأ عند الدقيقة الثامنة، ولم تمض سوى خمس دقائق حتى أعاد بنيامين هوبنه الهدية للفريق البافاري أيضا بهدف عكسي في مرمى فريقه.

وبعدها بسبع دقائق تقدم أصحاب الأرض بهدف ثان لتوماس مولر، قبل أن يضيف الهداف البولندي روبيرت ليفاندوفسكي ثنائيته لعملاق بافاريا في الدقيقتين السادسة والثلاثين، والثمانين، ثم سجل مؤنس دبور ثنائية لفريق هوفنهايم لم تقدم أو تؤخر شيئا، ليضمن بطل النسخة الماضية بايرن ميونخ وجوده في مربع الثمانية من كأس ألمانيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك