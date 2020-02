بومبيو.. يتوجه للمرة الأولى إلى إفريقيا

تهدف الزيارة الي تعزيز العلاقات بين البلدين على صعيدي الامن والاقتصاد [الأتحاد]

يتوجه وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الى افريقيا منتصف شباط في زيارته الاولى للقارة التي لم تبد ادارة دونالد ترامب اهتماما كبيرا بها حتى الان.

واعلنت الخارجية الاميركية في بيان الاربعاء ان بومبيو سيتوجه في 14 شباط الى المانيا لحضور مؤتمر ميونيخ للامن قبل ان يزور دكار في 15 و16 منه حيث يبحث مع الرئيس السنغالي ماكي سال تعزيز العلاقات بين البلدين على صعيدي الامن والاقتصاد.

وينتقل في 17 الشهر الى لواندا، حيث يلتقي رئيس انغولا جواو لورنسو “لتكرار دعم الولايات المتحدة لجهود انغولا ضد الفساد وبهدف ارساء الديموقراطية”، على ما قالت المتحدثة باسم الدبلوماسية الاميركية مورغن اورتيغوس. وسيجتمع بومبيو ايضا برجال اعمال في هذا البلد النفطي.

وحتى 19 شباط، سيزور الوزير اديس ابابا حيث يلتقي رئيس الوزراء الاثيوبي ابيي احمد الحامل جائزة نوبل للسلام لتحقيق تقاربا مع اريتريا المجاورة ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي.

ولم تظهر ادارة ترامب اهتماما بافريقيا، حتى ان الرئيس الاميركي تعرض لانتقادات حين ادلى بتصريحات مسيئة بحق هايتي ودول افريقية اخرى.

وكان وزير الخارجية السابق في الادارة الحالية ريكس تيلرسون زار افريقيا في شباط 2018 قبل اقالته فور عودته الى الولايات المتحدة

