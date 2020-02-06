منتخب الصالات يفقد مباراته أمام مصر في أمم أفريقيا

فقد المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات فرصة التأهل للمباراة النهائية في بطولة أمم أفريقيا التي يستضيفها المغرب بعدما خسر مباراته أمام المنتخب المصري بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وعلى الرغم من تقديم المنتخب الوطني مردودا جيدا في هذا اللقاء وخاصة في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله إلا أن المنتخب المصري قد كشر عن أنيابه في الشوط الثاني وتمكن لاعبوه من تسجيل أربعة أهداف قادته للتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة المغرب.

وسيواجه المنتخب الوطني نظيره منتخب أنغولا في المباراة الترتيبية حيث سيتأهل صاحب المركز الثالث إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام منافساتها في ليتوانيا.

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