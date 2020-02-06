بعد أزمته مع أبيدال.. هل يُودّع ميسي برشلونة؟

بعد توتر العلاقة بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وإدارة برشلونة بسبب تصريحات المدير الرياضي ايريك ابيدال الذي قال فيها إن اللاعبين كانوا لا يعملون بجد مع المدرب ارنيستو فالفيردي، ما أثار استياء ميسي ليرد عليه عبر انستغرام مطالبا إياه بذكر أسماء اللاعبين المتخاذلين وألا يوجه الاتهام للجميع وطالب الإدارة الرياضية بإتقان عملها وعدم الالتفات لما يدور في حجرات ملابس اللاعبين.

وذكر ابيدال أن ميسي لم يوافق بعد على تجديد عقده وأكد أن إدارة النادي الكتالوني ترغب في تقديم عقد لثلاث مواسم أو أكثر لضمان بقاء البرغوث الأرجنتيني. وفي السياق ذاته أشارت تقارير صحفية إلى أنه هناك خمس أندية ترغب في تقديم عروض لضم ليونيل ميسي في حال رفض التجديد لبرشلونة وهم باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وانتر ميلانو ويوفنتوس.

ويبدو أن مانشستر سيتي هو الوجهة الأقرب لميسي في حال قرر مغادرة برشلونة إذ إن إدارة السيتزن اجتمعت اليوم لتجهيز عرض لميسي إضافة إلى العلاقة التي تربطه بمدرب السيتي بيب غوارديولا.

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