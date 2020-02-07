“تسييرية النصر” تجتمع لبحث العراقيل المالية

اجتمعت اللجنة التسييرية بنادي النصر مع الجمعية العمومية وبعض من رموز النادي لبحث العراقيل التي تواجه الفريق في بقية مشواره ببطولة الكونفدرالية حيث يستعد النصر لملاقاة فريق حسنية أكادير المغربي في إطار الدور ربع النهائي.

الاجتماع خلص إلى ضرورة تهيئة الظروف المناسبة للاعبي الفريق في المرحلة المقبلة وضرورة بداية التدريبات استعدادا للقاء الدور ربع النهائي الذي سيقام ذهابا في مصر في الأول من شهر مارس القادم.

وعادت بعثة فريق النصر قبل يومين إلى مدينة بنغازي عقب استكمال مباراة الجولة الأخيرة في اللقاء الذي جمع الفريق بنظيره حوريا كوناكري الغيني وانتهى بخسارة الفريق بهدفين دون مقابل.

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