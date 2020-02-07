اخبار الرياضة

“تسييرية النصر” تجتمع لبحث العراقيل المالية

تم النشر منذُ 3 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمعت اللجنة التسييرية بنادي النصر مع الجمعية العمومية وبعض من رموز النادي لبحث العراقيل التي تواجه الفريق في بقية مشواره ببطولة الكونفدرالية حيث يستعد النصر لملاقاة فريق حسنية أكادير المغربي في إطار الدور ربع النهائي.

الاجتماع خلص إلى ضرورة تهيئة الظروف المناسبة للاعبي الفريق في المرحلة المقبلة وضرورة بداية التدريبات استعدادا للقاء الدور ربع النهائي الذي سيقام ذهابا في مصر في الأول من شهر مارس القادم.

وعادت بعثة فريق النصر قبل يومين إلى مدينة بنغازي عقب استكمال مباراة الجولة الأخيرة في اللقاء الذي جمع الفريق بنظيره حوريا كوناكري الغيني وانتهى بخسارة الفريق بهدفين دون مقابل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك