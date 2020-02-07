البنزرتي يزور المنتخب الوطني الأول قبل البطولة العربية

زار مدرب المنتخب الوطني الأول فوزي البنزرتي بعثة منتخب تحت 20 عاما المقبل على المشاركة في البطولة العربية في السعودية.

والتقى البنزرتي باللاعبين في معسكر تونس رفقة المدرب المساعد زياد التومي وحثهم على تقديم الأفضل من خلال البطولة العربية.

وأكد البنزرتي أن اللاعب الليبي قادر على قهر الظروف الصعبة، وأضاف خلال زيارته أن باب المنتخب الأول مفتوح لكل لاعب يتألق في البطولة العربية.

ويسعى منتخبنا الوطني الأول تحت قيادة فوزي البنزرتي لبلوغ نهائيات الكان في الكاميرون العام المقبل إذ يملك فرسان المتوسط في رصيدهم 3 نقاط من مباراتين بعد فوزهم على تنزانيا وخسارتهم من تونس ويستعد المنتخب لمواجهة غينيا الاستوائية ذهابا وإيابا.

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