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منتخب الصالات يتأهب للمباراة المصيرية لبلوغ المونديال

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خاض المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات مرانه الأخير استعدادا لمواجهة منتخب أنغولا مساء اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف في المباراة الترتيبية التي ستحدد المتأهل الثالث لكأس العالم الذي تستضيفه ليتوانيا نهاية العام الحالي.

وكان المنتخب الوطني قد خسر مباراة نصف النهائي أمام نظيره المصري بخمسة أهداف لهدفين لينافس بالتالي على مقعد مؤهل لكأس العالم، خاصة أن المنتخبين المصري والمغربي كانا قد تأهلا للمباراة النهاية وبالتالي للمونديال.

وشارك المنتخب الوطني لكرة الصالات في بطولة أمم أفريقيا بالمجموعة الأولى التي تضم منتخبات المغرب المستضيف ومورشيوس وغينيا الاستوائية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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