تظاهرة رياضية بمدرسة الديسة في تراغن

تقديرا لعطاء المعلمة “هدى خليل” التي وافاها الأجل خلال الفترة الماضية، وقف تلاميذ وأساتذة مدرسة الديسة في امخاتن الواقعة ضمن بلدية تراغن وقفة تأبين لها، قبل انطلاق تظاهرتهم الرياضية متعددة السباقات.

هذا النشاط الرياضي شمل طلاب وطالبات الصفوف الدراسية من الأول حتى التاسع تحت إشراف هيئة التدريس وبمشاركة أطفال روضة سفير المعرفة للتعليم الحر بحضور مدير مكتب الخدمات التعليمية وعدد من مديري وموظفي المؤسسات التعليمية وأعضاء المجلس التسييري تراغن، وقد تنوعت فقراتها ومسابقاتها بحسب السنوات الدراسية والقدرات العمرية للطلاب والطالبات.

وكان الهدف من هذه التظاهرة تشجيع الطلبة على ممارسة الألعاب الرياضية والرفع من الروح المعنوية بعيدا عن الروتين الدراسي اليومي كنوع من الترفيه، وانتهت بتوزيع الجوائز والهدايا على المشاركين في مختلف الألعاب تكريما وتقديرا لجهدهم الذي بدا واضحا من خلال مشاركاتهم المتميزة وحثهم على بذل المزيد.

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