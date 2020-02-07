هندانوفيتش “والاختبار الأخير” قبل الديربي

كشف موقع “كالتشيو ميركاتو” عن تطور جديد بشأن مشاركة حارس إنتر ميلانو السلوفيني سمير هندانوفيتش في ديربي ميلانو والمقرر إقامته الأحد المقبل.

وأوضح تقرير صحفي بأن هندانوفيتش يريد المشاركة في ديربي الغضب، لكن الآلام لاتزال تعاوده في يده اليسرى بعد كسر في الأصبع تعرض له الفترة الماضية ضمن تدريبات الفريق قبل مواجهة أودينيزي في الدوري الإيطالي.

وسيجري الطاقم الطبي للنيراتزوري العديد من الفحوصات الإضافية مع المتابعة للنظر في إمكانية مشاركة قائد الفريق في قمة الأسبوع الثالث والعشرين من السيريا آ .

وبحسب الموقع فإن الحارس دانييلي باديلي سيكون الخيار الأساسي لتشكيلة المدرب أنطونيو كونتي خلال مواجهة غريمه وجاره الميلان في ديربي مادونينا.

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