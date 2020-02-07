الترهوني يكشف لـ218 خطة المنتخب للشان

قال مدير المنتخب الوطني كمال الترهوني في تصريحات لبرنامج “LIVE” على شاشة “218NEWS” إن اتحاد الكرة قد وافق على المشاركة في نهائيات كأس أفريقيا للاعبين المحليين في إثيوبيا شهر أبريل المقبل.

وأضاف ان المدير الفني للمنتخب الأول فوزي البنزرتي قد تابع المنتخب الأولمبي وكذلك بعض المباريات للأندية الليبية وسيعلن عن قائمة اللاعبين المحليين الأسبوع المقبل.

وقال الترهوني إن البنزرتي سيكون مشرفا فقط على منتخب المحليين وسيتم تعيين مدرب وطني خلال الأيام المقبلة. وأشار إلى أن هناك بعض الأسماء المطروحة ومنها رضا عطية ومحمد الككلي لكن اتحاد كرة لم يتخذ قرارا نهائيا بعد.

وأضاف أن المنتخب سيتجمع يوم 15 فبراير في تونس في معسكرا أول وسيلحقه معسكر ثان في شهر مارس وسيستمر لحين انطلاق نهائيات الشان.

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