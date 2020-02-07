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الفيفا تمنح الترجي كأس الروح الرياضية

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سلّم الاتحاد الدولي “الفيفا” مساء اليوم فريق الترجي التونسي كأس وميداليات الروح الرياضية، وذلك خلال مأدبة غداء أقامها رئيس النادي حمدي المدب لمنح اللاعبين مكافآت مالية نظير نتائجهم الإيجابية في الفترة الأخيرة.

وكان الفيفا قد منح فريق الترجي التونسي لقب فريق الروح الرياضية أثناء مشاركته في كأس العالم للأندية شهر ديسمبر الماضي.

وقد حقق الترجي المركز الخامس في مونديال الأندية للسنة الثانية على التوالي، وسيخوض الفريق مباراة السوبر الأفريقي يوم الرابع عشر من فبراير الجاري أمام الزمالك المصري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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