نادي الجزيرة في سبها يناقش أزمة إغلاق مقره

يُشكّل إغلاق المقر الرئيسي لنادي الجزيرة في سبها معضلة كبيرة تواجهها إدارته وأعضاء جمعيته العمومية ومشجعيه، الذين التقوا داخل مسرح بيت الثقافة واجتمعوا لتدارس الموقف تجاه ما يواجه النادي من صعوبات وبالأخص الخصومة القائمة بين الإدارة وأحد المواطنين على أرض النادي.

وترتب على هذا الإغلاق عديد المشاكل والأضرار لسكان المنطقة ومحبي الرياضة بالأخص منتسبو النادي، حيث تسبب بتوقف النشاط الرياضي الأمر الذي أفضى لعزوف الرياضيين.

وخلص اللقاء إلى عدة نقاط أهمها تشكيل لجنة لتتولى مهمة التواصل مع بلدية سبها والأجهزة الامنية والقضائية لوضعهم في صورة ما يتعرض له النادي.

يُشار إلى أن هذا الاجتماع لم يكن الأول من نوعه، وقد شدد أغلب المشاركين فيه على ضرورة مساندة الإدارة الحالية؛ ومناشدة أهالي المنطقة لتقديم الدعم اللازم ومساندة شباب النادي لإعادة تنشيطه من جديد.

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