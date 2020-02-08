اتحاد كرة اليد يستعد لإقامة عدد من الأنشطة

أخبار ليبيا24- خاص

ناقش رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد المكلف جمال الزياني مع روؤساء اتحادات المناطق عدد من المواضيع التي تهم اللعبة .

ومن أبرز ماتم مناقشته إقامة مسابقة لمواليد 2000 و لمواليد 2002 و من خلالها يتم تشكيل منتخبات المناطق من أجل اختيار المنتخبات الوطنية للناشئين والشباب استعدادا للمشاركة في البطولة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بالمغرب خلال شهر أغسطس القادم.

وتم الاتفاق على إقامة ندوة أو ورشة عمل بخصوص تعديل اللائحة العامة المنظمة لنشاط كرة اليد ، وقريباً يتم تحديد موعدها ومكان إقامتها والمستهدفون لحضورها و إقامة دورات في التحكيم والتدريب وللإداريين والمرافقين الطبيين .

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