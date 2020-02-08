اخبار الرياضة

“طائرة الهلال” تغادر إلى مصر للمشاركة بالبطولة العربية

تم النشر منذُ 3 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغادر بعثة فريق الهلال للكرة الطائرة مساء اليوم مدينة بنغازي إلى مصر تمهيدا لتمثيل ليبيا في منافسات البطولة العربية في نسختها الثامنة والثلاثين والتي تنطلق في السادس عشر من فبراير الحالي وحتى الثامن والعشرين من الشهر ذاته.

ويُشارك الهلال في البطولة العربية بالمجموعة الثانية التي تضم أندية جباليا الفلسطيني والأهلي البحريني والعربي القطري وشباب الأهلي الإماراتي.

وتشهد البطولة مشاركة 20 فريقا عربيا ينقسمون إلى أربع مجموعات وبحسب تصريحات مدربه التونسي عامر نصراوي لـ218 فإن الهلال يسعى جاهدا لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة والاستفادة من هذه المشاركة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك