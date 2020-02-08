“طائرة الهلال” تغادر إلى مصر للمشاركة بالبطولة العربية

تغادر بعثة فريق الهلال للكرة الطائرة مساء اليوم مدينة بنغازي إلى مصر تمهيدا لتمثيل ليبيا في منافسات البطولة العربية في نسختها الثامنة والثلاثين والتي تنطلق في السادس عشر من فبراير الحالي وحتى الثامن والعشرين من الشهر ذاته.

ويُشارك الهلال في البطولة العربية بالمجموعة الثانية التي تضم أندية جباليا الفلسطيني والأهلي البحريني والعربي القطري وشباب الأهلي الإماراتي.

وتشهد البطولة مشاركة 20 فريقا عربيا ينقسمون إلى أربع مجموعات وبحسب تصريحات مدربه التونسي عامر نصراوي لـ218 فإن الهلال يسعى جاهدا لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة والاستفادة من هذه المشاركة.

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