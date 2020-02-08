روما يتعثر في الأولمبيكو أمام بولونيا

تعرض روما لخسارة مفاجئة أمام ضيفه بولونيا على ملعب الأولمبيكو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في افتتاح الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإيطالي.

وفي الدقيقة السادسة عشرة تقدم بولونيا بالهدف الأول عبر ريكاردو أرسوليني بعد خطأ فادح من المدافع كريس سمولينج، وعدل روما النتيجة في الدقيقة الثانية والعشرين بعد كرة اصطدمت بالمدافع ستينافو دينزفيل بعد تسديدة إيدين دزيكو.

لكن بولونيا أضاف الهدف الثاني بعد أربع دقائق عن طريق موسى بارو، وعاد بارو في الدقيقة الثانية والخمسين ليحرز الهدف الثالث لفريقه، قبل أن يقلص هينريك مخيتريان الفارق بتسجيله الهدف الثاني لروما في الدقيقة الثانية والسبعين .

ليرفع بولونيا رصيده إلى ثلاث وثلاثين نقطة ليرتقي بها للمركز السادس مؤقتا، فيما توقف رصيد الجيالوروسي بعد تعرضه للخسارة السادسة عند تسع وثلاثين نقطة.

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