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“تسييرية النصر” تحاول إقناع اللاعبين بخوض التدريبات

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تجتمع اللجنة التسييرية لنادي النصر مساء اليوم بمقر النادي بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم لدعوتهم من أجل الانضمام للتدريبات خلال اليومين القادمين بغية الاستعداد لمواجهة حسنية أغادير المغربي في إطار الدور ربع النهائي من الكونفدرالية.

الاجتماع سيضم فوزي العيساوي وخالد حسين من أجل مساعدة اللجنة التسييرية في إقناع اللاعبين بالانخراط في التدريبات بالمرحلة الحالية حيث ستكون مباراة الذهاب بين النصر والفريق المغربي يوم الأول من شهر مارس في مصر بينما يستضيف حسنية لقاء الإياب يوم الثامن من الشهر ذاته.

وكان النصر قد تأهل لهذا الدور عندما حصد ثماني نقاط من أصل ست مباريات خاضها في منافسات الكونفدرالية بفوزه على أندية بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي ودجوليبا المالي في باماكو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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