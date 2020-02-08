“تسييرية النصر” تحاول إقناع اللاعبين بخوض التدريبات

تجتمع اللجنة التسييرية لنادي النصر مساء اليوم بمقر النادي بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم لدعوتهم من أجل الانضمام للتدريبات خلال اليومين القادمين بغية الاستعداد لمواجهة حسنية أغادير المغربي في إطار الدور ربع النهائي من الكونفدرالية.

الاجتماع سيضم فوزي العيساوي وخالد حسين من أجل مساعدة اللجنة التسييرية في إقناع اللاعبين بالانخراط في التدريبات بالمرحلة الحالية حيث ستكون مباراة الذهاب بين النصر والفريق المغربي يوم الأول من شهر مارس في مصر بينما يستضيف حسنية لقاء الإياب يوم الثامن من الشهر ذاته.

وكان النصر قد تأهل لهذا الدور عندما حصد ثماني نقاط من أصل ست مباريات خاضها في منافسات الكونفدرالية بفوزه على أندية بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي ودجوليبا المالي في باماكو.

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