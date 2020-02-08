ريبيري يقترب من العودة للملاعب بعد الإصابة الخطيرة

أعلن فيورنتينا اقتراب عودة النجم الفرنسي فرانك ريبيري للمشاركة في المباريات مع الفريق بعد غيابه لمدة أربعة أشهر بسبب الإصابة.

وذكر النادي عبر موقعه أن ريبيري قد أزال المسامير التي تحمي كاحله مشيرا إلى أن اللاعب بإمكانه العودة إلى التدريبات بداية من الاثنين المقبل، وسيعود تدريجيا لملامسة الكرة قبل إعطاء الضوء الأخضر من قبل المدرب جيوسيبي ياكيني بعد اجتيازه جلسات التدريب ومرحلة التعافي النهائية قبل أن يعود للمباريات مع نهاية الشهر الحالي أو بداية مارس .

وكان ريبيري قد تعرض لإصابة خطيرة في الكاحل خلال مباراة فيورنتينا وليتشي في الدوري في نوفمبر الماضي حيث ذكر الطاقم الطبي حينها أن النجم الفرنسي سيحتاج من أربعة إلى خمسة أشهر للتعافي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية