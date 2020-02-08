البريمرليغ “بطل الشتاء” في الميركاتو

كشفت مؤسسة “ديلويت” للاستشارات المالية أن أندية البريمرليغ أنفقت 303,700 مليون دولار ما يعادل قرابة 230 مليون باوند خلال تعاقداتها بسوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وذكرت المؤسسة المالية أن أكبر أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز لم تنشط خلال الميركاتو الشتوي إلا خلال اليوم الأخير، وضمت عدة صفقات على سبيل الإعارة القصيرة بدلاً من الشراء، فيما كانت قرابة 25% من قيمة الصفقات الشتوية قبل إغلاق الميركاتو بشكل رسمي .

ويعتبر المبلغ الذي أنفقته أندية البريمرليغ لموسم الميركاتو الشتوي ثاني أعلى معدل لإنفاق الأندية خلال منتصف الموسم مقارنة بالصفقات التي تعاقدت معها الفرق خلال عام 2018 والذي وصل إلى 567,8 مليون دولار أي ما يعادل قرابة 430 مليون باوند، لتصل القيمة النهائية للصفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية والشتوية إلى 2,112 مليار دولار أي ما يعادل 1,6 مليار باوند .

وأنفقت أندية الدوري الإيطالي خلال الانتقالات الشتوية 237,6 مليون دولار أي ما يعادل 180 مليون باوند فيما وصلت قيمة الصفقات في البوندسليغا إلى 217,8 ما يعادل 165 مليون باوند، وأنفقت أندية الليغا الإسبانية خلال الشهر الماضي 145,2مليون دولار ما يعادل 110 مليون باوند فيما وصلت أندية الدوري الفرنسي إلى 100 مليون باوند.

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