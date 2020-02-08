اخبار الرياضة

انطلاق التظاهرة الرياضية الثقافية في غدامس

تم النشر منذُ 47 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحتضن مدينة غدامس هذه الأيام تظاهرة رياضية ثقافية تشمل عدة مناشط في رياضات مختلفة، تحت شعار (معا من اجل السلام) برعاية الأندية والمؤسسات الشبابية في المدينة .

وكانت نقطة البداية بانطلاق منافسات لعبة الكرة الحديدية بمشاركة نادي الكرة الحديدية غدامس، ونادي الصمود، ونادي الجوهرة، إضافة إلى ضيوف المدينة، وهما نادي الشروق ونادي الوحدة من الزنتان.

وسيطلق العنان للتباري و المنافسة في مجموعة من الرياضات الأخرى ولمدة تزيد عن 10 أيام، منها دوري القطاعات بلعبة كرة القدم الخماسية و دوري تنشيطي برياضة كرة السلة و دوري للمواهب بكرة التنس، بالإضافة إلي إقامة سباق ألعاب القوى بمختلف التخصصات

ويتزامن مع التظاهرة إقامة أنشطة ثقافية و فنية و جلسات حوارية بمشاركة مكتب الثقافة و فرقة القادوس الأهلية و فوج كشاف غدامس و المؤسسات التعليمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك