انطلاق التظاهرة الرياضية الثقافية في غدامس

تحتضن مدينة غدامس هذه الأيام تظاهرة رياضية ثقافية تشمل عدة مناشط في رياضات مختلفة، تحت شعار (معا من اجل السلام) برعاية الأندية والمؤسسات الشبابية في المدينة .

وكانت نقطة البداية بانطلاق منافسات لعبة الكرة الحديدية بمشاركة نادي الكرة الحديدية غدامس، ونادي الصمود، ونادي الجوهرة، إضافة إلى ضيوف المدينة، وهما نادي الشروق ونادي الوحدة من الزنتان.

وسيطلق العنان للتباري و المنافسة في مجموعة من الرياضات الأخرى ولمدة تزيد عن 10 أيام، منها دوري القطاعات بلعبة كرة القدم الخماسية و دوري تنشيطي برياضة كرة السلة و دوري للمواهب بكرة التنس، بالإضافة إلي إقامة سباق ألعاب القوى بمختلف التخصصات

ويتزامن مع التظاهرة إقامة أنشطة ثقافية و فنية و جلسات حوارية بمشاركة مكتب الثقافة و فرقة القادوس الأهلية و فوج كشاف غدامس و المؤسسات التعليمية.

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