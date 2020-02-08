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خيتافي يفوز بثلاثية على فالنسيا في الدوري

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صعق خيتافي ضيفه فالنسيا بالفوز بثلاثية نظيفة اليوم في مباراة الإياب التي لعبت بينهما لحساب الأسبوع 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح قائد خيتافي المهاجم خورخي مولينا ثلاثية فريقه في الدقيقة 13 من الشوط الثاني، ثم أضاف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 67 ، وبعدها بـ 20 دقيقة قضى المهاجم خايمي ماتا على آمال فالنسيا بالعودة إثر تسجيله للهدف الثالث؛ ليصل خيتافي إلى النقطة 42 مثبتا نفسه في المركز الثالث خلف برشلونة وريال مدريد المتصدر، أما فالنسيا فتجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز الخامس مؤقتا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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