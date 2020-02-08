خيتافي يفوز بثلاثية على فالنسيا في الدوري

صعق خيتافي ضيفه فالنسيا بالفوز بثلاثية نظيفة اليوم في مباراة الإياب التي لعبت بينهما لحساب الأسبوع 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح قائد خيتافي المهاجم خورخي مولينا ثلاثية فريقه في الدقيقة 13 من الشوط الثاني، ثم أضاف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 67 ، وبعدها بـ 20 دقيقة قضى المهاجم خايمي ماتا على آمال فالنسيا بالعودة إثر تسجيله للهدف الثالث؛ ليصل خيتافي إلى النقطة 42 مثبتا نفسه في المركز الثالث خلف برشلونة وريال مدريد المتصدر، أما فالنسيا فتجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز الخامس مؤقتا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية