طائرة الهلال تصل إلى مصر

وصلت بعثة فريق الهلال للكرة الطائرة مساء اليوم إلى مدينة الإسكندرية ومنها إلى القاهرة حيث من المقرر أن يشارك الهلال في النسخة 38 من منافسات البطولة العربية والتي تنطلق في 16 من فبراير الحالي وحتى 28 من الشهر ذاته.

ويشارك الهلال في البطولة العربية بالمجموعة الثانية التي تضم أندية جباليا الفلسطيني والأهلي البحريني والعربي القطري وشباب الأهلي الإماراتي.

وستشهد هذه النسخة مشاركة 20 فريقا عربيا ينقسمون إلى 4 مجموعات وبحسب تصريحات مدربه التونسي عامر نصراوي لـ218 فإن الهلال يسعى جاهدا لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة والاستفادة من هذه المشاركة.

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