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طائرة الهلال تصل إلى مصر

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت بعثة فريق الهلال للكرة الطائرة مساء اليوم إلى مدينة الإسكندرية ومنها إلى القاهرة حيث من المقرر أن يشارك الهلال في النسخة 38 من منافسات البطولة العربية والتي تنطلق في 16 من فبراير الحالي وحتى 28 من الشهر ذاته.

ويشارك الهلال في البطولة العربية بالمجموعة الثانية التي تضم أندية جباليا الفلسطيني والأهلي البحريني والعربي القطري وشباب الأهلي الإماراتي.

وستشهد هذه النسخة مشاركة 20 فريقا عربيا ينقسمون إلى 4 مجموعات وبحسب تصريحات مدربه التونسي عامر نصراوي لـ218 فإن الهلال يسعى جاهدا لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة والاستفادة من هذه المشاركة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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