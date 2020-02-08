مشاركة ليبية في بطولة صفوة بتونس

انطلقت يوم الجمعة منافسات بطولة الصفوة الدولية الودية بمشاركة عدد من الفرق الليبية والتونسية والشركات، والتي تستضيفها تونس في الفترة من السابع حتى 10 من فبراير الجاري، بتنظيم من شركة الرياضي التونسية.

فبالإضافة لفريقين من تونس، هما قدامى سكرة وقدامى أريانة، يمثل ليبيا في البطولة أندية: المدينة والأولمبي وبوسليم وشركة البركة ومواكب للحج والعمرة، وشركة الاندماج والصداقة، وتضم البطولة عدد من نجوم كرة القدم الليبية، أبرزهم: ساسي العجيلي، وأحمد الزوي، وسالم الرواني، وخالد زكري، وأسامة السنوسي، ووسام البودي.

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