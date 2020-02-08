اخبار الرياضة

مشاركة ليبية في بطولة صفوة بتونس

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت يوم الجمعة منافسات بطولة الصفوة الدولية الودية بمشاركة عدد من الفرق الليبية والتونسية والشركات، والتي تستضيفها تونس في الفترة من السابع حتى 10 من فبراير الجاري، بتنظيم من شركة الرياضي التونسية.

فبالإضافة لفريقين من تونس، هما قدامى سكرة وقدامى أريانة، يمثل ليبيا في البطولة أندية: المدينة والأولمبي وبوسليم وشركة البركة ومواكب للحج والعمرة، وشركة الاندماج والصداقة، وتضم البطولة عدد من نجوم كرة القدم الليبية، أبرزهم: ساسي العجيلي، وأحمد الزوي، وسالم الرواني، وخالد زكري، وأسامة السنوسي، ووسام البودي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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