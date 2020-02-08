أتلانتا يهزم فيورنتينا في الدوري الإيطالي

تمكن أتلانتا من قلب الطاولة على مضيفه فيورنتينا وفاز عليه بهدفين لواحد في ثاني مباريات الجولة 23 من الدوري الإيطالي التي أقيمت على ملعب أرتيميو فرانكي.

وكان الفيولا قد تقدم أولا عن طريق المهاجم الشاب فيدريكو كييزا في الدقيقة 32، لكن الكولومبي دوفان زاباتا عدل الكفة بتسجيله هدفا لأبناء بيرغامو في الدقيقة 49 ، وفي الدقيقة 72 تمكن لاعب الوسط الأوكراني مالينوفسكي من تسجيل الهدف الثاني ووهب النقاط الثلاث لأتلانتا الذي ثبت نفسه في المركز الرابع بـ 42 نقطة، فيما بقي حال فيورنتينا كما هو عليه في المركز الرابع عشر بـ 25 نقطة.

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