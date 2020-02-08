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أتلانتا يهزم فيورنتينا في الدوري الإيطالي

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن أتلانتا من قلب الطاولة على مضيفه فيورنتينا وفاز عليه بهدفين لواحد في ثاني مباريات الجولة 23 من الدوري الإيطالي التي أقيمت على ملعب أرتيميو فرانكي.

وكان الفيولا قد تقدم أولا عن طريق المهاجم الشاب فيدريكو كييزا في الدقيقة 32، لكن الكولومبي دوفان زاباتا عدل الكفة بتسجيله هدفا لأبناء بيرغامو في الدقيقة 49 ، وفي الدقيقة 72 تمكن لاعب الوسط الأوكراني مالينوفسكي من تسجيل الهدف الثاني ووهب النقاط الثلاث لأتلانتا الذي ثبت نفسه في المركز الرابع بـ 42 نقطة، فيما بقي حال فيورنتينا كما هو عليه في المركز الرابع عشر بـ 25 نقطة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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