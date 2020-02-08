رئيس اتحاد ألعاب القوى يصف هيئة الرياضة بهيئة للضمان الاجتماعي

أخبار ليبيا 24 – خاص
هاجم رئيس الاتحاد الليبي لألعاب القوى محسن السباعي هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق.
السباعي قال – في تصريحات على أحدي القنوات المرئية – إنه يجب على هيئة الرياضة أن تغير اسمها إلى هيئة الضمان الاجتماعي .
وأضاف هناك عديد الأندية التي تعتبر أندية شنطة يتم دعمها، إضافة إلى جهات اعتباريه يتم دعمها من هيئة الشباب والرياضة .
وأشار رئيس الاتحاد الليبي لألعاب القوى إلى أن هناك اتحادات رياضية لم يتم دعمها خاصة اتحاد العاب القوى .
وتابع “سئلنا أكثر من مرة عن استقطاع خاص بنا لكن لم نجد إجابة كذلك عندنا معدات وخاطبنا الهيئة أيضا لم نجد إجابة .
وختم “حرمنا من مشروع ضخم خاص بالعلاج الطبيعي من قبل الهيئة ولكن سنستمر في هذا المشروع وقد نعتمد على مستثمر من خارج ليبيا .
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