هون.. نادي الإخاء يحتفي بالذكرى الــ 69 لتأسيسه -((صور))

تقرير|218

احتفلت إدارة ورياضيو وجماهير نادي الإخاء في مدينة هون بالذكرى التاسعة والستين لتأسيس النادي الذي كان يحمل إسم نادي هون الأهلي، الذي شهدت المدينة حفلاً رسمياً لإشهاره يوم السابع من شهر فبراير عام 1951 م أيام حكم الانتداب العسكري البريطاني لليبيا، فيما عرف عن تاريخ النادي حسب كلمات الافتتاح أن بدايات الإعداد لتدشين النادي منذ 1948 ضمن المقاومة السرية في المدينة ضد الوجود والحكم البريطاني لليبيا.

انتظمت الاحتفالية بالصالة الجديدة للألعاب الرياضية في مقر النادي وركزت احتفالية هذا العام على الجانب الثقافي بأمسية أدبية ألقيت خلالها بعض القصائد الشعرية والنصوص القصصية القصيرة بمساهمة عدد من كتاب وأدباء المدينة ومن خارجها .

وتلت اللجنة الإدارية للنادي على الحاضرين التقرير السنوي المختصر في جميع مجالات ونشاطات النادي كما جرت العادة في هذه الإحتفالية، فيما أعقب التقرير جلسة حوارية مفتوحة لعدد من رواد النادي ومن أجيال مختلفة عاصرت عقود من تاريخ النادي الذي يعتبره رواده عميداً لأندية وسط وجنوب ليبيا، حيث تأسس في وقت صعب من تاريخ البلاد لم يكن فيها إلا أربعة أندية.

وشهد الحفل وصلات غنائية موسيقية لـ “فرقة شباب المدينة” تخللتها كلمة لمساعد مدير مجلس الإدارة الذي أعلن بأن إحتفالية العام المقبل ستكون إحتفالية أكبر بمناسبة “سبعونية النادي” – مرور 70 عاماً على التأسيس.

وأضاف مساعد المدير بالذات أن التجهيز بدأ لتطوير ملعب مدينة هون من تعشيب وإضاءة وأعمال أخرى بدعم من هيئة الشباب والرياضة وستشكل لجنة خاصة بإحتفالية النادي للعام المقبل 2021 م.

كما ميز احتفالية هذا العام تقديم درع الوفاء لعائلة فقيد النادي ورئيس رابطة المشجعين “محمد يوسف الأقاري ” وتم تكريم جميع الأدباء والكتاب الذين أثروا المشهد الثقافي بالنادي خلال الموسم الثقافي لسنة 2019 .

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