حمدو الهوني يعود إلى قائمة الترجي

يعود لاعبنا الدولي حمدو الهوني لقائمة فريقه الترجي التي ستواجه مساء اليوم فريق اتحاد تطاوين لحساب الجولة الرابعة عشرة من البطولة التونسية.

وكان مدرب الترجي معين الشعباني قد أراح الدولي الليبي حمدو الهوني في مباراتي هلال الشابة في البطولة وشبيبة القبائل في دوري الأبطال بعد النسق الماراثوني الذي خاضه الهوني خلال شهر يناير الماضي.

ويسعى الترجي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ومواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية في البطولة حيث حقق الترجي الفوز في جميع المباريات مقابل تعادل واحد كان أمام الملعب التونسي.

ويخوض بطل أفريقيا يوم الرابع عشر من فبراير الجاري مباراة السوبر ضد بطل الكونفدرالية الزمالك المصري قبل أن يواجهه مرة أخرى ذهابا وإيابا في ربع نهائي دوري الأبطال نهاية هذا الشهر.

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