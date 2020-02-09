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الرجاء يسعى لبلوغ المربع الذهبي في البطولة العربية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يسعى الرجاء المغربي مساء اليوم لبلوغ المربع الذهبي لكأس محمد السادس “البطولة العربية للأندية” عندما يواجه مولودية الجزائر في إياب ربع النهائي على أرضية مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وسيدخل رفاق الدولي الليبي سند الورفلي لقاء اليوم بأسبقية مريحة بعد أن تجاوزوا مولودية الجزائر في مباراة الذهاب بهدفين لهدف اذ يكفي الرجاء اليوم التعادل لبلوغ الدور نصف النهائي وبالتالي يقترب أكثر من التتويج باللقب.

يذكر أن الرجاء المغربي قد بلغ أيضا الدور ربع النهائي من الكونفدرالية حيث وضعته القرعة في مواجهة تي بي مازيمبي الكونغولي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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