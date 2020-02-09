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“فرعي الجبل الأخضر” يسلم شارات التحكيم الدولية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظم الاتحاد الفرعي لكرة القدم في الجبل الأخضر واللجنة الفرعية للتحكيم في الجبل الأخضر، حفل تسليم الشارات الدولية للحكام التابعين للاتحاد الفرعي والذين تحصلوا عليها خلال هذا الموسم بعد اجتيازهم الاختبارات بتفوق

وسُلّمت الشارات الدولية للمساعد الدولي عطية محمد، والدولي داخل الصالات علي بوشكيوه، وحكم الوسط الدولي أحمد الشلماني وسط الحفل الذي احتضنته مدينة البيضاء وحضره عدد كبير من حكام المنطقة الشرقية والعديد من الشخصيات الرياضية البارزة في منطقة الجبل الأخضر.

وفي ختام الحفل تم تكريم الحكام المتحصلين على الشارات الدولية وتكريم عدد من الحكام السابقين بالجبل الأخضر منهم الحكم الدولي محمد بوشكيوه، والراحل رمضان الدعيسي وكل من ساهم في نجاح هذه الاحتفالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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