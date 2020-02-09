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الشطرنجي الليبي يوسف الحصادي يُتوّج ببطولة الزهراء

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحصل الشطرنجي الليبي يوسف الحصادي على المركز الأول ببطولة الزهراء للشطرنج السريع التي استضافتها أكاديمية القاهرة في مصر.

وسيُشارك الحصادي بعد هذا النجاح في بطولة أرينا الدولية في الشطرنج الكلاسيكي والتي تبدأ مساء الأحد المقبل بمكتبة مصر العامة في القاهرة.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة تنافسا كبيرا بين المشاركين من الدول الأخرى وهي روسيا وفلسطين والجزائر والسودان ومصر المستضيفة.

وواصل الحصادي بهذا التتويج نتائجه الإيجابية في البطولات الدولية حيث تحصل في شهر ديسمبر الماضي على الترتيب الأول في بطولة الإسكندرية الدولية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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