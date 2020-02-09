قريبا.. فريق النصر يباشر تدريباته استعداداً لمواجهة حسنية أغادير

ذكر مصدر مقرب من نادي النصر لـ218 أن الفريق الأول لكرة القدم سيباشر تدريباته خلال اليومين القادمين استعدادا لمواجهة حسنية أغادير المغربي في إطار الدور ربع النهائي من الكونفدرالية.

واجتمعت اللجنة التسييرية إضافة لبعض رواد ورموز النادي مع اللاعبين لوضع النقاط على الحروف ولمحاولة حل الأزمة المالية التي يمر بها الفريق جراء عدم الدولة له في مغامرته الأفريقية واحتياج اللاعبين لمستحقاتهم المالية المتراكمة.

واتفق الحضور على ضرورة بداية الاستعداد للمرحلة المقبلة حيث سيواجه النصر الفريق المغربي في لقاء الذهاب في الأول من شهر مارس القادم بملعب بيتروسبورت في العاصمة المصرية القاهرة على أن يرحل لمواجهة الفريق ذاته في الثامن من الشهر ذاته في المغرب.

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