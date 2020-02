المغرب يهزم مصر بخماسية ويتوج بكأس إفريقيا لكرة الصالات

حصد منتخب المغرب لقبه الثاني على التولي، بعد الأول الذي حققه في جنوب إفريقيا عام 2016 [انترنت]

توج المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة (كرة الصالات)، أمس الجمعة، في مدينة العيون، بلقب بطولة كأس إفريقيا، بعد فوزه في المباراة النهائية على ضيفه المصري بخماسية نظيفة.

وقدم “أسود كرة الصالات”، أداء رائعا أمام جمهور غفير، ليدكوا شباك “الفراعنة”، بخمسة أهداف دون رد.

وضمن كلا المنتخبين التأهل لنهائيات كأس العالم التي تقام في سبتمبر المقبل في ليتوانيا، كما حجز منتخب أنغولا مقعد إفريقيا الثالث في المونديال، بعد فوزه على ليبيا بنتيجة 2-0، في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في الفوز بكأس إفريقيا تاريخيا، بثلاثة ألقاب، حققها في أعوام 1996، و2000، و2004، بجانب احتلاله المركز الثاني في مناسبتين عامي 2008 و2016.

فيما حصد منتخب المغرب لقبه الثاني على التولي، بعد الأول الذي حققه في النسخة الماضية التي استضافتها جنوب إفريقيا عام 2016.

