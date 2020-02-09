أتلتيكو مدريد يتجاوز غرناطة في الليغا

حقق أتلتيكو مدريد فوزا صعبا على غرناطة لحساب الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني بعد أن حسم المباراة التي احتضنها ملعب الواندا ميترو بوليتانو بهدف دون رد.

الروخي بلانكوس حسم المباراة مبكرا بهدف انخيل كوريا منذ الدقيقة السادسة حيث يعاني الفريق العاصمي من عدة غيابات في الفريق خاصة بعد إصابة موراتا وغياب دييغو كوستا للسبب ذاته.

وفي المقابل دخل غرناطة اللقاء منتشيا من فوزه على فالنسيا في ربع نهائي كأس الملك وبلوغه الدور نصف النهائي حيث سيواجه أتلتيك بيلباو لكن غرناطة لم يستطع مجاراة أتلتيكو في هذه المباراة ليظفر الأخير بالنقاط الثلاث وليرفع رصيده لـ39 نقطة في المركز الرابع.

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