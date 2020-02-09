اخبار الرياضة

أتلتيكو مدريد يتجاوز غرناطة في الليغا

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق أتلتيكو مدريد فوزا صعبا على غرناطة لحساب الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني بعد أن حسم المباراة التي احتضنها ملعب الواندا ميترو بوليتانو بهدف دون رد.

الروخي بلانكوس حسم المباراة مبكرا بهدف انخيل كوريا منذ الدقيقة السادسة حيث يعاني الفريق العاصمي من عدة غيابات في الفريق خاصة بعد إصابة موراتا وغياب دييغو كوستا للسبب ذاته.

وفي المقابل دخل غرناطة اللقاء منتشيا من فوزه على فالنسيا في ربع نهائي كأس الملك وبلوغه الدور نصف النهائي حيث سيواجه أتلتيك بيلباو لكن غرناطة لم يستطع مجاراة أتلتيكو في هذه المباراة ليظفر الأخير بالنقاط الثلاث وليرفع رصيده لـ39 نقطة في المركز الرابع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك