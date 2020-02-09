برشلونة يسعى لمصالحة جمهوره من بوابة بيتيس

يسعى برشلونة للعودة لسكة الانتصارات بعد الخسارة المخيبة للآمال في كأس الملك أمام اتلتيك بيلباو يوم الخميس الماضي حيث سيحل النادي الكتالوني مساء اليوم ضيفا على ريال بيتيس على ستاد بينتو فيامارين لحساب الجولة الثالثة والعشرين من الاليغا.

وتعتبر هذه المواجهة هي الأولى لمدرب البلوغرانا كيكي سيتيين لفريقه السابق ريال بيتيس،، ويعاني برشلونة من تراجع كبير في مستواه سواء على صعيد الدوري أو الكأس حيث تمت إقالة مدربه السابق ارنيستو فالفيردي بعد خسارته في كأس السوبر.

ويأمل رفاق ميسي اليوم حصد النقاط الثلاث وتضييق الخناق على ريال مدريد المتصدر بفارق ثلاث نقاط عن البرسا.

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