ليتشي يقهر نابولي في السان باولو

تمكن ليتشي من خطف ثلاث نقاط مهمة من مضيفه نابولي إثر فوزه عليه بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة الإياب التي لعبها الفريقان اليوم الأحد، على ملعب ساب باولو لحساب الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

وافتتح الضيوف النتيجة لصالحهم في الدقيقة 29 عن طريق المهاجم جيانلوكا لابادو، وفي الدقيقة 48 عدل اركاديوز ميليك النتيجة بتسجيله الهدف الأول لأصحاب الأرض، إلا أن لابادو عاد وسجل الثاني له ولفريقه في الدقيقة 61، ثم أضاف ماركو مانكوسو هدف الفوز لليتشي في الدقيقة 82، وفي آخر دقيقة من الوقت الأصلي للمباراة سجل خوزيه كاييخون الهدف الثاني للبارتينوبي، إلا أنه لم يقدم أو يؤخر من النتيجة النهائية.

وبهذا الفوز يكون ليتشي قد رفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ17، فيما ظل نابولي في المركز الـ11 بنقاطه الـ30.

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