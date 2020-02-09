الريال يعزز صدارته للدوري بفوزه على أوساسونا

أكد ريال مدريد وجوده في صدارة الدوري الإسباني بعدما قلب تأخره إلى فوز كبير الأحد، على مضيفه أوساسونا بأربعة أهداف لواحد ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري.

وكان أصحاب الأرض قد تقدموا أولا بتسجيل هدفهم الوحيد عن طريق أوناي غارسيا في الدقيقة 14، لكن أيسكو عدل النتيجة بتسجيل الهدف الأول للريال في الدقيقة 33، وبعدها بـ5 دقائق أضاف القائد سيرخيو راموس هدف التقدم للميرينغي، فيما أضاف لوكاس فاسكيز الهدف الثالث في الدقيقة 84، وفي ثاني دقائق الوقت البديل ختم لوكا يوفيتش رباعية الريال.

وبذلك يكون النادي الملكي قد عزز صدارته للدوري بـ52 نقطة، فيما بقي أوساسونا في المركز الثاني عشر مؤقتا بـ28 نقطة.

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